Певица Саша Савельева вернулась к мужу в Израиль

Певица Саша Савельева, бывшая солистка поп-группы «Фабрика», вернулась в Израиль к мужу, актеру Кириллу Сафонову. Об этом пишет «Комсомольская правда».

© соцсети

По данным газеты, Саша Савельева и Кирилл Сафонов поженились в 2010 году. За 14 лет в прессе не раз появлялись слухи о их возможном разрыве. Вместе с тем, отметили журналисты, артисты всеми силами демонстрируют идиллию.

«В жизни я завидую только одному человеку — своему мужу. Это ж надо, как с женой повезло!» — признается 40-летняя певица.



Очередная волна публикаций о разладе в звездном семействе прошла на фоне того, что исполнительница приехала с сыном Леоном в Москву.

Журналисты напомнили, что Кирилл два года назад уволился из театра «Современник» и в Москву не приезжает. Его жена, по их словам, также всячески открещивалась от России при том, что в столице ей принадлежит квартира в Строгино.