Гарик Харламов женился в третий раз

43-летний юморист Гарик Харламов женился на 31-летней актрисе Катерине Ковальчук. Этот брак стал для резидента шоу Comedy Club третьим.

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Фото, где молодожены стоят напротив Дворца бракосочетания, опубликовано в социальных сетях Катерины. Артистка распечатала снимок и запечатлела его на фоне цветов. Из-за отдаленности на нем видны лишь фигуры пары без каких-либо деталей.

На снимке видно, что Катерина, судя по всему, расписывалась в белой блузке и широких голубых джинсах. Гарик также выбрал непринуждённый «лук» — бежевые брюки, белую рубашку и джинсовую куртку.

В Сети сразу же принялись поздравлять молодоженов.

«Мои поздравления»; «Счастья и гармонии»; «Поздравляю», «Совет да любовь», — поздравляют супругов.



Шоумен уже дважды был в браке. Первой женой Гарика Харламова стала бывший менеджер одного из ночных клубов Москвы Юлия Лещенко. Брак продлился с 2010 по 2013 год. Во второй раз юморист женился на актрисе Кристине Асмус в 2013 году. Спустя год у пары родилась дочь Анастасия. В 2020 году артисты развелись.

Недавно Гарик Харламов объявил, что скоро вновь женится. Шоумен опубликовал в соцсети кадры с Катериной Ковальчук, на которых можно было заметить обручальное кольцо на ее пальце. Позднее в СМИ распространилась информация о том, что жениться на возлюбленной телеведущего якобы заставила мама, но сам он назвал эти сообщения клеветой.

Напомним, юморист не смог подняться с колен после того, как сделал предложение возлюбленной.