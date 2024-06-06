Продюсер рассказал, кто может стать новой королевой эстрады

Если бы не скандал с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой, российская певица Лолита Милявская могла бы стать претенденткой на роль королевой эстрады вместо артистки Аллы Пугачевой, заявил NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, Лолита периодически выпускает настоящие хиты, которые востребованы и любимы публикой.

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Если бы не было конфликта с вечеринкой Анастасии Ивлеевой, я бы назвал претенденткой на роль королевой эстрады Лолиту. Мне кажется, масштаб ее личности со временем помог бы ей обойти всех певиц. У нее на все есть свое мнение, своя манера. Периодически она выпускает настоящие хиты, которые востребованы и любимы публикой. Если бы не эта злосчастная «голая» вечеринка, мне кажется, ее позиции только бы укоренялись. Сейчас ее позиции немного шаткие. Хотя она и постепенно возвращается, процесс этот нелегкий, — рассказал Бабичев.



Продюсер добавил, что роль короля российской эстрады по-прежнему занимает певец Филипп Киркоров. По его мнению, артист продолжит прилагать усилия, чтобы удерживать за собой это звание как можно дольше.

Что касается короля эстрады, то здесь, без шансов для других артистов, роль отдается Киркорову. Он будет удерживать это звание за собой всеми силами. Певец, несмотря ни на что, не опускает руки и продолжает работать, — заключил Бабичев.



Ранее Лолита Милявская в Instagram (деятельность в РФ запрещена) анонсировала выход новых песен после бойкота на телевидении из-за «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Артистка призналась, что два дня «вниз головой с кустами» провела на огороде и ей это надоело.