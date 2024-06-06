Бородина раскритиковала пляжный отдых в Европе

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что не летает в Европу с детьми, поскольку она не подходит для пляжного отдыха с ними. Соответствующий пост появился у нее в социальной сети.

Одна из подписчиц спросила, почему телеведущая выбирает для поездок на море Турцию, а не Европу. Бородина объяснила такой выбор хорошим сервисом и наличием всего необходимо ей и детям для отдыха в выбираемых ею отелях, в том числе детские развлечения.

«В Европу я люблю ездить, чтобы гулять, отдыхать с друзьями. Но с детьми пляжный отдых там не суперкомфортный», — отметила телеведущая.



По ее словам, в Форте-деи-Марми «отвратительное море», а на Лазурном береге просто нечего делать с детьми. Среди возможных вариантов Бородина указала острова Капри и Сардиния, однако там «постоянно придется искать развлечения для детей».

Напомним, что телеведущая воспитывает двух дочерей: Марусю и Теону.