Лидер «Миража» рассказал о характере Пугачевой

Гитарист и лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов рассказал о характере народной артистки СССР Аллы Пугачевой, уехавшей из России. Его цитирует портал «Страсти».

Он заявил, что Пугачева была певицей номер один в стране и кумиром нескольких поколений.

«Ее почитали, перед ней преклонялись, ее боялись. Она пользовалась невероятным авторитетом среди коллег и вершила судьбы этих самых коллег, а особенно начинающих артистов», — сказал он, предложив вспомнить проект Пугачевой «Рождественские встречи», благодаря которому стартовали карьеры многих известных исполнителей.



Однако он отметил, что Пугачева также без жалости «задвигала неугодных», однако ее авторитет был непререкаем.

«Тем более грустно и печально слышать из ее уст заявления о том, «нормальные люди не вернуться в Россию». Получается, что те, для кого она пела все эти годы, ненормальные?» — размышляет музыкант.



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