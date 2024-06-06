Лепс заявил о желании открыть собственное кладбище

Российский певец Григорий Лепс рассказал о желании открыть собственное частное кладбище. Артист в ходе одного из закрытых мероприятий ПМЭФ отметил, что его бизнес-проекты ведут опытные люди, и некоторые из них оказываются успешными, а некоторые нет, передает корреспондент NEWS.ru

Так пришлось закрыть производство моих фирменных очков. А теперь бы хотел заняться другим <...> Ну например открыть частное кладбище! А что, прибыльное дело, — отметил Лепс.



5 июня в «Лотте Отель» «Русская Медиагруппа» провела традиционный закрытый прием для участников Петербургского международного экономического форума. Первый день мероприятия завершился выступлением российского певца Григория Лепса, который стал хедлайнером ПМЭФ.

Ранее Лепс на презентации нового альбома Юрия Киселева в беседе с корреспондентом NEWS.ru рассказал, что его дети учатся хорошо. При этом звезда не смог ответить на вопрос, делает ли он поощрения за достижения в учебе.