Лепс прокомментировал вызывающий наряд Бузовой

Российский певец Григорий Лепс прокомментировал недавнее выступление Ольги Бузовой, вышедшей на сцену в откровенном наряде.

«Это личное дело каждого, но нужно отталкиваться от мероприятия, на котором ты работаешь и смотреть за тем, чтобы это не вызывало какой-то негативный резонанс», - заявил Лепс в комментарии корреспонденту SPB.KP.RU.



Напомним, 38-летняя телеведущая и певица Бузова оказалась в центре скандала после выступления на сцене VK Fest в Уфе 1 июня.

Артистка появилась перед посетителями в День Защиты детей в откровенном сценическом наряде. Проверить выступление артистки взялся СК Башкортостана.