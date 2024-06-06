Deep Purple выпустили новую песню Pictures of You

Британская рок-группа Deep Purple представила новый сингл Pictures of You (2024). Композиция войдет в предстоящий альбом коллектива «=1», премьера которого намечена на 19 июля.

«Этим летом начнется новая глава в истории Deep Purple», — сказано в описании к клипу.

Еще один трек из лонгплея, Portable Door, вышел в мае. Это был первый релиз, в записи которого участвовал новый гитарист Саймон Макбрайд, присоединившийся к команде в 2022 году.

Грядущая пластинка станет 23-й в дискографии Deep Purple. По словам участников, она продемонстрирует, какой группа была в начале своего пути, в далеком 1970 году. При этом звучание не будет опираться «исключительно на ностальгию».

Продюсерское кресло занял Боб Эзрин, работавший с Deep Purple над тремя последними альбомами. Самый свежий из них, Turning to Crime, увидел свет в 2021-м.