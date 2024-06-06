Звезда «Фабрики звезд» объявила о беременности

Экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова рассказала в соцсетях, что впервые станет мамой. Она ждет ребенка от итальянского фотографа Стефано Тиоццо.

Певица назвала беременность «долгожданным, вымоленным чудом и даром». Она не исключила того, что когда-нибудь напишет книгу о том, «как все было».

«Много чудес было в этой истории. Семь лет ожидания. А пока просто пожелайте нам здоровья и сил», — написала Казанова.



Певица стала супругой Тиоццо в 2017 году. Некоторое время они жили на два государства. О переезде артистки из России в Италию стало известно в феврале 2022 года. Тогда сообщалось о завершении Казановой проектов в столице. Но через несколько месяцев артистка решила вернуться в Россию вместе с Тиоццо.

Ранее сообщалось, что бывшая теща российского бизнесмена Романа Абрамовича, молекулярный биолог Елена Жукова, вышла замуж за 93-летнего медиамагната Руперта Мердока. Свадебная церемония прошла в поместье Мердока Морага, расположенном в горах Санта-Моники (Калифорния, США).