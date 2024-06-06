Вышел саундтрек IOWA к комедии «Бар МоскваЧики»

«Централ Партнершип» выпустил клип IOWA к фильму Анарио Мамедова «Бар МоскваЧики». В нем собраны кадры из комедийной ленты, которая увидит свет 12 июня.

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«После прослушивания трека у вас должно остаться ощущение, что вы мчитесь в машине с открытым верхом и все еще впереди!» — сказано в описании к видео.

По сюжету три молодые москвички едут развеяться в Петербург. На последние сбережения они внезапно покупают бар и в придачу знакомятся с тремя парнями. Девушкам придется совмещать бизнес и романтические приключения.

Главные роли в фильме исполнили Яна Кошкина, Екатерина Шкуро и Екатерина Иванчикова (солистка IOWA).