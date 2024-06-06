В окружении Алсу назвали причину развода певицы

Певица Алсу уже больше полугода не живет с мужем Яном Абрамовым. Об этом сообщает "СтарХит" со ссылкой на окружение артистки.

"Ян давно появлялся в семейном гнездышке только наездами. И Алсу с таким положением дел была абсолютно не согласна", - рассказали знакомые исполнительницы.



В окружении Алсу рассказали, что отношения певицы с мужем зашли в тупик. По их словам, пара часто скандалила. Из-за того, что ссоры не прекращались, супруги решили завершить брак. Алсу была замужем за предпринимателем Яном Абрамовым с 2006 года. В том же году звезда родила первенца. Девочку назвали Сафиной. В 2008-м у артистки появилась на свет вторая дочь — Микелла. В 2016-м певица родила сына Рафаэля. Алсу рассказывала, что после рождения дочерей полностью погрузилась в материнство.

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27 мая 2024 года стало известно, что Алсу подала заявление на развод с мужем. Беседу по иску о разводе певицы Алсу с предпринимателем Яном Абрамовым суд проведет 6 июня. Уточнялось, что в деле певица выступает в роли истца — это может подтверждать, что на развод подала именно она.