Семья Заворотнюк обратилась к поклонникам

Семья Анастасии Заворотнюк опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обращение к поклонникам знаменитости.

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«Сегодня девятый день, как ушла от нас наша Настя. Мы хотим поблагодарить всех, кто все эти годы ее болезни поддерживал, помогал, молился и верил. Мы тоже верили в чудо вместе с вами», — написали близкие.



Они признались, что удивились, когда звезду «Моей прекрасной няни» начали поддерживать фанаты со всего мира. В посте вспомнили, как девушка из Папуа-Новой Гвинеи привезла актрисе в Россию «чудодейственный фрукт», который поднимает иммунитет при онкологии.

«Детки, которым когда-то наша Настя помогала справиться с тяжелыми заболеваниями, держала их за руки и делилась своей энергией, предлагали приехать и дать ей теперь уже свои силы. Детки из детских домов присылали свои рисунки, стихи и письма», — подчеркнули в посте.



Семья актрисы также отдельно отметила поддержку от монастырей, которые молились о здравии актрисы. Близкие поблагодарили фанатов за то, что те видели в Заворотнюк «не просто яркую звезду экрана, но замечали ее внутреннюю красоту, доброту, душевность».

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье, где за ней ухаживал муж — фигурист Петр Чернышев. У Заворотнюк остались дети — 23-летний Майкл, 28-летняя Анна и 5-летняя Мила.