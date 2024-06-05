Киркоров пожертвует на благотворительность, если выиграет суд у Успенской

Народный артист России Филипп Киркоров пообещал отдать всю сумму, которую суд назначит в случае удовлетворения его иска о защите чести и достоинства к певице Любови Успенской, на благотворительность. Комментарий артиста распространил его адвокат Александр Добровинский, передает Teleprogramma.pro.

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Напомним, что поводом для иска стало интервью Успенской блогеру Алене Жигаловой, в котором она назвала Киркорова «женоненавистником». Певец просит суд обязать свою коллегу опровергнуть все слова, «которым она пыталась опорочить его честь и достоинство», взыскать моральную компенсацию в размере десяти миллионов рублей и еще около двух миллионов на расходы. Успенская не признает исковые требования, называя их «незаконными, необоснованными и не подлежащими удовлетворению».

Киркоров напомнил, что очередное слушание по его иску к певице, которая «позволила себе множество высказываний, порочащих его честь», пройдет 6 июня.

«Я верю в справедливость нашего правосудия, каждый гражданин нашей страны должен знать, что нельзя оболгать и оскорбить человека ради ежесекундной саморекламы, оставшись безнаказанным. Вот это и есть то ради чего и возник этот иск, а не ради денег, как некоторые говорят. Я всегда достаточно зарабатывал сам, я хочу именно справедливости. А та сумма, которую присудит суд, пойдет на благотворительные цели», — добавил он.



Певец указал, что в 2024 году был с благотворительной миссией в ДНР и видел, «скольким людям можно помочь».