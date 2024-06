Умер американский рэпер Brother Marquis из группы 2 Live Crew

Рэпер Brother Marquis, участник американской хип-хоп-группы 2 Live Crew, умер в возрасте 58 лет. Коллектив прославился альбомом As Nasty as They Wanna Be (1989) — первым в мире диском, который был официально признан непристойным и запрещен к прослушиванию.

О смерти Brother Marquis говорится в соцсетях группы без уточнения причин.

2 Live Crew сформировались в 1984 году. Их визитной карточкой стал альбом As Nasty as They Wanna Be, который суд признал непристойным из-за оскорбительных текстов (позже обвинения были сняты).

На это дело обратил внимание сам Дэвид Боуи. В 1990-м он приостановил свой концерт, чтобы высказаться по поводу цензуры в музыке.

«Я послушал альбом 2 Live Crew. Это не лучшая пластинка в истории, но, когда я узнал, что его запретили, я пошел и купил его. Свобода мысли и слова — одна из самых важных вещей, которые у нас есть», — заявил Боуи.



2 Live Crew были представителями жанра майами-бейс, зародившегося в Майами. Что это такое и как это связано с хип-хопом и бразильским фанком, мы объясняли здесь.