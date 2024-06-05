Суд взыскал с рэпера Паши Техника долг по кредиту

Кузьминский районный суд Москвы взыскал с рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) 62 тысячи 698 рублей долга по кредиту, взятому более 10 лет назад в банке, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе суда.

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Суд удовлетворил исковые требования банка и постановил взыскать долг. Уточняется, что банк подал иск с требованием взыскать задолженность по кредитному договору и наложить арест на имущество Паши Техника.

Как стало известно, рэпер брал кредит еще в октябре 2013 года, а задолженность образовалась за период с 26 июня 2015 года по 30 декабря 2016 года.

Ранее стало известно о долгах семьи певицы Аллы Пугачевой. Утверждалось, что финансовые трудности испытывает племянник Примадонны Владислав Пугачев. Знаменитая певица еще в 2010-х года пыталась спасти племянника от наркозависимости. Мужчина как минимум два раза попадал в больницу из-за проблем со здоровьем, однажды Пугачева оплатила ему лечение в израильской клинике.