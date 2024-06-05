Apocalyptica выложили кавер на Metallica «The Call Of Ktulu» на виолончелях

Финский коллектив Apocalyptica, исполняющий метал на виолончелях, опубликовал свою версию песни Metallica «The Call Of Ktulu» (1984). Ансамбль готовит целый альбом с каверами на треки легендарной группы.

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В композиции сохранена оригинальная гитарная партия басиста Клиффа Бертона, который трагически погиб во время тура в 1986 году. Именно ему и посвящен релиз, пишет Blabbermouth.

По словам основателя Apocalyptica Эйкки Топпинена, переосмысленное исполнение The Call Of Ktulu понравилось как участникам Metallica, так и близкой родственнице Бертона. Работу над композицией виолончелист назвал «духовным опытом».

Предстоящий альбом с каверами будет называться Apocalyptica Plays Metallica Vol. 2. Он увидит свет 7 июня и станет сиквелом дебютного диска Apocalyptica «Plays Metallica by Four Cellos» 1996 года, в котором также собраны песни Metallica в исполнении квартета.