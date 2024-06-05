Собчак порассуждала о судьбе ее повышенного НДФЛ

Телеведущая Ксения Собчак заявила журналистам РБК, что не распределяет налоги и министр финансов Антон Силуанов лучше нее знает, как ими распорядиться. Так она ответила на вопрос, на что бы предпочла направить свои деньги, если придется платить повышенный налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Она также отметила, что пока не намерена повышать зарплату сотрудникам, если налоговую инициативу Минфина реализуют.

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Я не занимаюсь распределением налогов. Мне кажется, у нас вполне профессиональные люди этим занимаются. И господин Силуанов точно лучше, чем Ксения Собчак, знает, куда направить налог, — сказала Собчак.



3 июня правительство внесло на рассмотрение в Госдуму поправки в Налоговый кодекс РФ, предполагающие донастройку налоговой системы России. В частности, законопроект предлагает увеличить налог на прибыль организаций с 20% до 25%.

В то же время депутат ГД Михаил Делягин считает, что предложение Минфина по реформе налогообложения не поможет бедной части населения. Как он отметил, эта идея только уведет людей в теневую экономику. По мнению депутата, президенту РСПП Александру Шохину, который предложил эту реформу, интересна только богатая часть населения.