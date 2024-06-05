Ивлеева разместила эпатажную афишу на своем ресторане

Блогер Анастасия Ивлеева, инициатор «голой вечеринки», официально анонсировала открытие своего ресторана «Nudles by Ivleeva» в Москве. Об этом пишет «Газета.Ru».

Торжественное открытие ресторана пройдет с 7 по 8 июня. В меню будут представлены блюда из Пекина, Токио, Бангкока, Сеула и Сингапура.

На кадрах ролика, размещенного в соцсетях, телеведущая подходит к входу в заведение и вешает афишу с фразой: «Suck it».

Ивлеева пояснила, что фраза на листке переводится как «всоси», не несет эротического контекста, и подразумевает то, как люди должны «поступать с длинной лапшой в рамене».

По данным газеты, подписчики раскритиковали как название ресторана («Обнажения Ивлеевой»), так и афишу. По их мнению, жизнь ничему не научила Анастасию.