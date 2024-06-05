Лерчек раскрыла, почему не сняла обручальное кольцо

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) на полях Петербургского международного экономического форума рассказала, что не стала снимать обручальное кольцо после разрыва с супругом. В комментарии NEWS.ru она объяснила, что сейчас не хочет излишнего мужского внимания.

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У меня на правой руке кольцо. На самом деле, если говорить честно, то просто с этого пальца слетает. Но я пока не хочу излишне мужского внимания. И поэтому для мужчин многих я остаюсь все равно замужней. А почему нет? Это да, это получается мои кольца, которые мне просто дарили, в том числе это кольцо, это подарки, их не отдают, — уточнила блогер.



В конце февраля Лерчек в социальных сетях рассказала, что после судов и истории с долгами перед ФНС в ее отношениях с супругом Артемом Чекалиным наступил сложный период. В марте в СМИ появилась информация, что пара официально подала документы на развод.

В апреле блогер опубликовала видео, в котором в слезах рассказала о том, что «выходит из отношений» с Чекалиным, несмотря на троих детей. Чекалина отметила, что сделала все, чтобы сохранить брак, но супруг не оценил ее усилий. Блогер подчеркнула, что не будет устраивать скандалов, потому что уважает партнера.