Генпрокуратуру просят проверить группу «Каста» на предмет дискредитации армии

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору России с просьбой проверить музыкальную группу «Каста» на предмет дискредитации Вооружённых сил России. Копия письма есть в распоряжении RT.

В письме генпрокурору Бородин отмечает, что члены группы публично критиковали СВО и российские власти, а также выступали в поддержку лиц, чья деятельность признана экстремистской.

«В 2022 году, после того как группа попала в список исполнителей, чьи выступления в России сочтены нежелательными, участники группы уехали из России и в настоящее время проживают в Европе, где продолжают свою творческую деятельность», — пишет в своём обращении Бородин.



Так, на одном из своих концертов в Лондоне солист группы в промежутках между песнями «выступил со словами поддержки Украины», отмечает Бородин.

Коллектив покинул Россию после начала СВО. За рубежом его участники неоднократно выступали с критикой в адрес российских властей и армии, и записали несколько музыкальных треков на эту тему.

4 июня в Берлине группа принимала участие в концерте, посвящённом дню рождения Алексея Навального. Реперы исполнили несколько антивоенных песен и выразили «своё восхищение» Навальному.

Если прокуратура найдёт нарушения в высказываниях музыкантов по статье 20.3.3 КоАП, им могут присудить штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

Ранее RT сообщал, что суд оштрафовал гражданина Ирана на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии.