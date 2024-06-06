В открывшемся баре Насти Ивлеевой засняли тараканов на столе. Об этом сообщает Dark Voice и приводит соответствующие видео.

© nastyaivleeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Информация о том, что Ивлеева планирует открыть бар, появилась еще в марте. Однако только 6 июня Анастасия Ивлеева представила новый бизнес — лапшичную Nudles. Она является совладелицей бизнеса с ресторатором Александром Пичугиным. На открытии Настя Ивлеева собрала журналистов и блогеров.

Журналисты Dark Voice успели заснять за одним из столов пробегающего таракана, которое смахнули тряпкой со стола.

В меню лапшичной Ивлеевой представлелы блюда из Пекина, Токио, Бангкока, Сеула и Сингапура.

На днях юлогерша выиграла суд у россиянки, которая поставляла компании блогерши некачественный картофель. Суд обязал поставщицу Людмилу Ботникову выплатить знаменитости 636 тыс. рублей: 537 тыс. рублей за причиненный вред, 83 тыс. рублей — пени и порядка 15 тыс. рублей — госпошлина.

Ранее ведущий «Модного приговора» назвал Настю Ивлееву богиней моды.