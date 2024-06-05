Никас Сафронов оставит детей без трехэтажной квартиры

Художник Никас Сафронов заявил, что решил не оставлять свою квартиру наследникам, а превратить ее в дом-музей. Об этом он рассказал в эфире программы «Звезды сошлись».

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По словам Сафронова, у него семеро детей, «о которых известно», но их может оказаться и больше. Он отметил, что ищет всех своих детей и хочет оставить им сбережения - часть, возможно, пойдет на фонд, а все остальное - наследникам, но не квартира. Ее площадь - более тысячи квадратных метров, в квартире три этажа и около 45 помещений, кровать Марии-Антуанетты, стол Наполеона и тысячи картин.

«Они разбазарят, это их яблоко раздора. <…> Но есть Лука, близкий мне человек, который, кстати, поддержал меня в том, чтобы оставить квартиру как дом-музей», - так художник объяснил свое решение.



Он рассказал, что один из его сыновей живет в Лондоне и занимается во Франции менеджментом в искусстве. Другой живет в Вене, он немец. В браке со второй женой-итальянкой у Сафронова родился сын Стефано, а самый известный из его сыновей - пианист Лука Сафронов-Затравкин. В интервью MSK1.RU он рассказывал, что видит отца несколько раз в неделю, а иногда и каждый день. Сафронов-Затравкин отмечал, что они с отцом - люди доверчивые, иногда это им вредит.