Сын Анфисы Чеховой покинул Россию и уехал к своему отцу

Сын телеведущей Анфисы Чеховой улетел из России. Об этом знаменитость сообщила в своем микроблоге.

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Как призналась артистка, ее наследник улетел из РФ к своему отцу.

«Соломон отправился к папе в Грузию на все лето. Летел в этот раз один в сопровождении сотрудника аэропорта», — поделилась Чехова.



Напомним, Анфиса Чехова в 2012 году родила сына от актера Гурама Баблишвили. Несмотря на расставание с артистом в 2017 году, телеведущая никогда не препятствовала общению бывшего супруга с сыном. Соломон несколько раз в год приезжает к отцу на родину — семья Баблишвили живет в Тбилиси. Артистка уточняла, что мальчик хорошо знает грузинский язык благодаря своим родственникам и многое знает о культуре этой страны.

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