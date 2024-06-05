Не платившая налоги Лерчек поддержала новую налоговую систему

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, высказалась в поддержку нововведений в систему налогообложения. Она отметила, что в новой системе все логично и честно.

«Логично, как всегда — чем больше зарабатываешь, тем больше платишь, все, в принципе, честно», — сказала Лерчек, передает РБК.



Она добавила, что получала предложение стать лицом бренда для продвижения идеи уплаты налогов.

По словам блогера, она итак делает это бесплатно и является амбассадором ФНС. Кроме того, она этим гордится.

Против семьи Чекалиных были возбуждены два уголовных дела. Первое из-за уклонения от уплаты налогов было в марте 2023 года. Второе дело — об отмывании средств в особо крупном размере в этом же месяце.

Семья блогеров Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей. В связи с этим уголовное преследование по делу об уклонении от уплаты налогов было прекращено, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.