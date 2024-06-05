«Звоните, когда убьют»: звезда группы «Стрелки» рассказала об избиениях мужа

Участница золотого состава группы «Стрелки» Светлана Гера рассказала, почему ее бил муж. Она призналась, что это произошло во время брака с уроженцем США по имени Сэм. Он ревновал супругу и поднимал на нее руку. Историей из личной жизни звезда поделилась в беседе с Леди Mail.ru.

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По словам артистки, она влюбилась в режиссера и вышла за него замуж. Через короткое время женщина заметила, что ее избранник не только ревнив, но и агрессивен. Он унижал ее не только физически, но и морально. Это случилось, когда она уехала в Германию.

«Женщине страшно и не на кого опереться. Некуда идти. Из-за этого она закрывает глаза на какие-то первые звоночки – терпит, когда на нее кричат, когда оскорбляют. Абьюзер таким образом проверяет, как далеко ему дадут зайти», – рассказала Светлана.



Она отметила, что нашла в себе силы уйти и обратилась к психологу. Специалист во время консультаций объяснил ей, что она повторяла модель своей семьи. Певица порассуждала о том, как можно прекратить домашнее насилие. Для этого, считает звезда, необходимо включить в образовательную систему уроки правильных внутрисемейных отношений.

«К сожалению, даже сегодня, когда вокруг нас полно источников информации, многие растят сыновей, не объясняя им, что девочек нельзя обижать. Это все приводит к тому, что потом такие «мамины корзиночки» вырастают в мужчин, которым все можно», – убеждена артистка.



Светлана также считает, что за домашнее насилие нужно наказывать с помощью закона. По ее словам, на данный момент у женщины нет защиты.

«Вот это пресловутое "Звоните, когда убьют" – как это вообще возможно? Плюс – коррупция: даже если избившего тебя задержали, нет никакой гарантии, что его за взятку не выпустят на следующий же день», – добавила звезда.



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