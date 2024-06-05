Бузова ответила хейтерам после скандала в Уфе

Певица и телеведущая Ольга Бузова, оказавшаяся ранее в центре скандала после выступления в Уфе, вспомнила сонет Шекспира со словами «пусть грешен я, но не грешнее вас». Стихотворение она процитировала в своем Telegram-канале.

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1 июня Ольга Бузова выступила на VK Fest в Башкирии в кожаном костюме с глубоким декольте, который стал причиной скандала. В частности, местный депутат Рустем Ахмадинуров назвал выступление артистки «неуместным, вызывающим» и не учитывающим «традиции региона». А глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сравнила выход Бузовой на сцену в День защиты детей с «голой вечеринкой».

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Сегодня Ольга Бузова опубликовала 121 сонет английского классика Уильяма Шекспира, в котором есть слова - «уж лучше грешным быть, чем грешным слыть, напраслина страшнее обличенья».

«Пусть грешен я, но не грешнее вас,

Мои шпионы, мастера злословья.

Я — это я, а вы грехи мои

По своему равняете примеру.

Но, может быть, я прям, а у судьи

Неправого в руках кривая мера», - написала звезда.



Это не первый раз, когда артистка упоминает в соцсетях произведения Шекспира. В 2022 году она опубликовала цитату драматурга, назвав его Уильманом. Грамотность звезды тогда высмеял спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он посоветовал Бузовой обязательно почитать «Уильмана, нашего, Шекспира».