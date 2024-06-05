Полковник Трухан заступился за выступившую в трусах Бузову

Полковник запаса центрального аппарата Минобороны России Владимир Трухан вступился за выступившую в трусах на концерте в День защиты детей в Уфе Ольгу Бузову и предложил «всем этим морализаторам рот закрыть навсегда». О ситуации военный эксперт высказался в эфире радио «Комсомольская правда».

По мнению офицера, неправильно высказывать претензии в адрес артистов, приводя в качестве аргумента то, что в данный момент проходит специальная военная операция (СВО). Трухан предложил всем, кто негативно высказался в адрес наряда Бузовой, сначала посмотреть на себя.

«За что воюем мы — никак не относится к наряду артистки. К ней можно относиться как угодно, и если вы приходите на концерт, то глупо ожидать, что там будет Ольга Бузова выступать как оперная дива», — заявил он.



Военный добавил, что скоро в седьмой раз отправится в зону СВО, где «в каком-нибудь блиндаже будет портрет именно этой Ольги Бузовой, потому что в армии это модно». Он подчеркнул, что также у бойцов есть мужские журналы и портреты полуобнаженных женщин.

«Они нормально за это воюют. Вот морализаторов развелось какое-то устрашающее количество, их надо всех собрать в одну кучу, как на выборах папы Римского, и пусть победит кто-то один», — заключил полковник.



1 июня Бузова выступила в Уфе в кожаном боди черного цвета, оформленном полупрозрачной вставкой на животе и глубоким декольте. Образ певицы вызвал критику в соцсетях, где ее наряд сравнили с БДСМ костюмом. В свою очередь, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала выбранный певицей внешний вид провокацией и заявила, что не видит никакой разницы между скандальным мероприятием телеведущей Анастасии Ивлеевой и выступлением Бузовой в День защиты детей.

«Не ищите зло»: Бузова извинилась за слишком откровенный образ на концерте в Уфе

Сама артистка принесла извинения за свой образ и призвала «не искать зло там, где его нет». Она также напомнила, что на посещение мероприятия было установлено возрастное ограничение.

4 июня стало известно, что депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова направила письмо министру культуры Ольге Любимовой с предложение ввести обязательные требования к внешнему виду артистов на публичных выступлениях.