Ангарская рассказала об абьюзивных отношениях с мужем

Надежда Ангарская рассказала об отношениях с бывшим мужем-абьюзером. Об этом она призналась в шоу «Человек-невидимка» на ТВ-3.

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В 2013 году звезда Comedy Woman Надежда Ангарская вышла замуж за иорданца Раеда Бани. Супруги развелись в 2019 году. Спустя много лет знаменитость рассказала об ужасах, которые она переживала в браке с мужчиной.

По словам Ангарской, ее муж был безработным, при этом он ревновал знаменитость, когда та уезжала на гастроли для заработка.

«Была ревность, был абьюз. Я не признавалась себе в этом, говорила, что это не про меня. Но это про меня. Он постоянно помещал меня в ситуацию, когда я во всем виновата. Он не работает, а я была виновата в том, что уезжаю зарабатывать деньги. У меня было вечное чувство вины. После того, как он разбил лобовое стекло моей машины, я сказала: „О, все“», — рассказала она.



Напомним, сейчас Надежда Ангарская замужем за футбольным тренером Николаем Федчуком. В мае 2023 года знаменитость родила второго сына.

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