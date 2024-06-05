Прохор Шаляпин назвал Гузееву глупым человеком

Прохор Шаляпин никогда не стеснялся в выражениях. Певец стал гостем YouTube-канала «Архив», где жестко проехался по своей коллеге Ларисе Гузеевой. Мужчина считает, что телеведущая утверждается за счет своих простых гостей.

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Прохор отметил, как Гузеева бывает токсична к участникам шоу «Давай поженимся», которое ведет больше шестнадцати лет. По мнению артиста, телеведущая унижает гостей и за счет этого выстраивает свой имидж, а также повышает рейтинг передач.

«Гузеева не злой человек, она просто глупая. Умный человек не будет унижать слабого ради рейтинга», – сказал он.



Не нравится Шаляпину, как Лариса Андреевна смотрелась в роли ведущей на проекте «Голос 60+». Шоумен считает, что Гузеевой пора на дачу, где она будет «щелкать семечки и унижать маргиналов». Прохор отметил, что публика согласна с его мнением и поддерживает его в соцсетях. При этом на странице Гузеевой в комментариях творится настоящий ад. Подписчики учат ее «культурно» общаться, но к мнению пользователей теледива не прислушивается. Она продолжает выстраивать свой имидж по сложившейся тактике.