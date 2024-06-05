Гример Заворотнюк вспомнила о сигналах рака у актрисы

Актриса Анастасия Заворотнюк жаловалась на чувствительную кожу и часто теряла сознание. Об этом рассказала ее гример Лариса Лосева, которая работала с артисткой на съемках сериала «Моя прекрасная няня».

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По ее словам, коллеги актрисы объясняли ее обмороки усталостью и голоданием. Визажист отметила, что Заворотнюк не спешила обращаться за помощью к медикам.

Лосева отметила, что у Анастасии была чувствительная кожа. Она просила, чтобы грим ей наносили новой кисточкой, а затем стала вызывать на съемки своего гримера. У актрисы часто возникала аллергия, а ее рельеф шеи напоминал визажисту кожу певицы Жанны Фриске.

— Как печеное яблоко — в отличие от подтянутого лица. Кстати, такую шею я видела у Жанны Фриске, когда она подошла ко мне близко, — приводит слова гримера Woman.ru.



Актриса умерла 30 мая после продолжительной болезни. Простились с Заворотнюк 1 июня в Покровском монастыре в Москве. Петр Чернышев во время похорон не отходил от гроба своей умершей жены. После похорон он поблагодарил всех, кто переживал за его супругу и желал ей здоровья.

Певица и актриса Ольга Орлова сравнила два страшных диагноза артисток Анастасии Заворотнюк и Жанны Фриске. Знаменитость отметила, что в случае Заворотнюк ситуация обстояла более позитивно.