Стали известны заработки покинувшего Россию лидера «Мумий Тролля»

Уехавший из России Илья Лагутенко заработал на бизнесе 19,3 миллиона рублей
Уехавший из России Илья Лагутенко заработал на бизнесе 19,3 миллиона рублей. Об этом стало известно «Страстям».
Несмотря на то, что лидер рок-группы «Мумий Тролль» уехал из России, он продолжает зарабатывать в нашей стране. Так, у Лагутенко есть действующее ИП, на которое зарегистрированы шесть товарных знаков. Кроме того, артист, согласно открытым источникам, является учредителем ООО «Лагуна». При этом доля в 71% компании принадлежит матери Лагутенко — Елене Кибиткиной.
Организация, которая занимается релизами песен рок-музыканта, в 2023 году заработала 19,3 миллиона рублей. При этом чистая прибыль компании ООО «Лагуна» составила 7,7 миллионов рублей.
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Отметим, что еще в 2021 году, согласно открытыми источникам, та же компания приносила музыканту гораздо больше прибыли — 99,6 миллионов рублей «чистыми».
Полный материал о том, куда пропал лидер «Мумий Тролля» Илья Лагутенко читайте в нашем материале.