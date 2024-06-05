Округлившаяся Zivert прокомментировала слухи о своей беременности

Певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) опровергла слухи о беременности. Как сообщает «Газета.Ru», она заявила, что просто объелась перед фотографией.

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Во вторник, 4 июня, Zivert опубликовала фото с путешествия в Италии. На снимке девушка запечатлена с рукой на округлившемся животе. Фанаты предположили, что певица ждет ребенка.

«Ребят, молю! На вчерашнем фото в сториз я не беременна ребенком, я беременна карбонарой и римской пиццей. Максимум с чем можно меня поздравить, это с хорошим аппетитом», — прокомментировала слухи Юлия.



В сентябре 2023 года Zivert призналась, что пока не планирует заводить детей. Она опровергла слух, что отказалась от употребления алкоголя и курения сигарет в 2014 году, поскольку якобы планировала родить ребенка. Она шутила, что ее «часики не тикают», потому что она их не носит. Юлия подчеркивала, что хочет завести семью и детей в будущем, но пока погружена в свое творчество и работает над новым альбомом.