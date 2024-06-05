Сын Заворотнюк резко сменил имидж

Сын Анастасии Заворотнюк, когда был чуть младше, предпочитал носить длинные волосы, которые слегка завивались. У парня было очень много поклонниц, которые считали, что такой выбор стиля делает его необычным наряду с большинством парней, выбирающих «ежик» и подобные стрижки.

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Но в 2021 году Майкл тоже примкнул к большинству. Он коротко подстригся, выбрив виски и оставив немного длинных волос на макушке, которые можно было укладывать набок гелем или другими вспомогательными средствами.

«Был викинг — стал хулиган», — прокомментировал он тогда собственную трансформацию.



Но что заставил молодого человека отказаться от длинных волос, которые ранее он носил всегда? Некоторые полагают, что Майкл просто повзрослел и захотел найти для себя какой-то мужественный и серьезный образ. Другие считают, что у парня произошло что-то, что заставило его сделать это.

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Например, он мог сильно переживать из-за самочувствия мамы, поэтому отрезал длину волос.