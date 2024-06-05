Певица и телеведущая Ольга Бузова, оказавшаяся ранее в центре скандала после выступления в Уфе, подняла свой гонорар на миллион рублей. При этом в райдере артистки нет особых изысков, пишет Telegram-канал Baza.

1 июня Ольга Бузова выступила на VK Fest в Башкирии в костюме, который стал причиной скандала. В частности, местный депутат Рустем Ахмадинуров назвал выступление артистки «неуместным, вызывающим» и не учитывающим «традиции региона». А глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сравнила выход Бузовой на сцену в День защиты детей с «голой вечеринкой».

При этом, по данным Baza, Бузова подняла расценки на свои выступления. Однако это не связано с разразившимся скандалом, отмечает канал.

«Если в декабре 2023-го пригласить Бузову выступить стоило 3,5 миллиона рублей, то сейчас за концерт придется выложить уже 4,5 млн. К следующим новогодним праздникам цена за 45–50 минут выступления ориентировочно поднимется до 6 млн», - говорится в сообщении.



А вот райдер Бузовой вполне стандартный, утверждает Telegram-канал. Так, артистка требует авто представительского класса с водителем, номер люкс в пятизвездочной гостинице и 15 тысяч рублей в сутки на питание. Требования к гримерке стандартные, но прописано обязательное наличие слабосоленой семги, которую очень любит певица.

Ольга Бузова принесла извинения за откровенный наряд на концерте в Уфе

Нарядами Ольга Бузова занимается сама, ею же был создан и кожаный костюм с глубоким вырезом, который и стал причиной недовольства ее выступлением в Уфе.

Отметим, что депутат Госдумы Ирина Филатова (КПРФ) на фоне скандала предложила ввести обязательные требования к концертным костюмам артистов на некоторых мероприятиях.