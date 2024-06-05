Леди Гага расплакалась после новостей о своей беременности

Леди Гага отреагировала на новости о своей беременности. Об этом стало известно в среду, 5 июня.

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Певица опубликовала в социальную сеть TikTok видео на котором опровергла слухи о беременности.

— Не беременна — просто отчаянно рыдаю в спортзале, — процитировала она песню Тейлор Свифт.



4 июня Леди Гага появилась на свадьбе сестры Натали Джерманотты в черном облегающем платье и туфлях на каблуках. Папарацци обратили внимание на округлый живот исполнительницы, сделав вывод о том, что она беременна.

9 апреля Леди Гагу заметили во время прогулки по Голливуду с помолвочным кольцом на безымянном пальце. Певица состоит в отношениях с предпринимателем Майклом Полански с 2019 года. До этого Леди Гага отменила помолвку со своим менеджером Кристианом Карино после двухлетних отношений.

В мае актриса Настя Задорожная опубликовала на своей странице в соцсети фотографию, представ на ней с округлившимся животом, и сообщила, что впервые станет мамой. В 2020 году артистка вышла замуж, ее супругом стал мужчина по имени Владимир. Она делилась, что счастлива с избранником.