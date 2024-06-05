Певица Сати Казанова потребовала 614 тысяч рублей за отмену своего концерта в день траура по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холл». Как сообщает Telegram-канал Shot, организаторы рассказали, что артистка настаивала на выступлении, а после отказа стала требовать вернуть ей деньги за оплаченную аренду.

Концерт Казановой должен был пройти в московском клубе «Баунс» 24 марта, однако этот день президент Владимир Путин объявил днем общероссийского траура по жертвам теракта. Ивент-агентство Omega Events, через которое бронируют выступления в «Баунсе», уведомило представителей певицы об отмене концерта и предложило перенести его на другую дату.

Однако команда Казановой требовала провести мероприятие, не обращая внимания на траур. После она потребовала вернуть деньги за аренду, однако организаторы ей заявили, что по условиям договора это не предусмотрено, ведь концерт не состоялся «по независящим от них обстоятельствам».

После этого Казанова подала иск к юридическому лицу организаторов ООО «Сикс». В нем она потребовала вернуть уплаченные за аренду деньги.