«И не обернусь, и не вспомню», — Заворотнюк в последнем интервью заявила, что совсем не та, кем кажется

В рамках интервью для программы «Только личное» Анастасия Заворотнюк раскрылась совершенно с другой стороны. Публика привыкла видеть в ней очень хрупкую и мягкую девушку, но в рамках того старого выпуска, актриса пояснила всем, что совсем не та, кем кажется. У нее есть и характер, и воля, и четкое понимание того, что хорошо, а что — плохо. В разговоре о сыне и о том, какая избранница ему нужна, актриса отметила, что не желала бы Майклу встретить девушку, у которой характер будет похож на ее.

«Я, может, и кажусь хорошей… Не то чтобы я плохая, просто со мной непросто. Я знаю, чего хочу, чего я не приму. Не то чтобы я не могу подстроиться… Могу. Но когда долго во что-то играешь, потом просто планка падает и говорить: «Все, пока». И не обернусь, и не вспомню. И даже никакого у меня импульса, никакой рефлексии», — заметила звезда «Моей прекрасной няни».



Отсюда вытекает вопрос: считала ли Настя, что Петру Чернышеву тоже было сложно с ней в отношениях? В другом интервью пара обсуждала то, как им удается уживаться вместе и фигурист замечал, что он прекрасно изучил свою любимую Настю и понял, в какие моменты ему лучше промолчать. В какие — убавить обороты, а в какие — успокоить ее и обнять. Поэтому… есть ли разница, какой характер у человека, если с ним пара, идеально его дополняющая и любящая?