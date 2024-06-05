Адвокат рассказала подробности раздела наследства Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк заранее решила все вопросы по имуществу и, как говорилось в некоторых источниках после новости о ее уходе, часть нажитого уже перевела на своих старших детей. Но сегодня ситуацию более детально описала адвокат Елена Калиничева в разговоре с порталом «Вечерняя Москва».

«Имущество Заворотнюк, приобретенное во время брака, будет поделено пополам: половина достанется супругу, а вторая часть будет распределена между детьми и матерью актрисы. Имущество, нажитое до брака, будет разделено поровну между всеми наследниками», — передает ресурс комментарий эксперта.



Для публики такой расклад показался неожиданным, так как многие люди полагали, что все нажитое уйдет Анне и Майклу, однако, семья решила свой вопрос по-другому. Впрочем, учитывая, что особняк стоимостью 160 млн рублей артистка передала — это уже хорошее подспорье для взрослых молодых людей в начале их жизненного пути.