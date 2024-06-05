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Михаил Боярский о романе Заворотнюк и Жигунова: «Эта история не так волшебна»

Актер рассказал о ревности в этих отношениях

Боярский резко высказался о романе Заворотнюк и Жигунова
© globallookpress.com

Российский актер Михаил Боярский высказался об отношениях покойной актрисы и Сергея Жигунова в документальном фильме «Памяти Анастасии Заворотнюк».

Певец рассказал, что актер ужасно ревновал артистку и буквально никого к ней не подпускал.

«Эта история не так волшебна. Всем хочется сказки. Нет, это не сказка. Жигунов стал для Насти охранником, но она с этим долго мириться не стала. Они были на виду. Браки вершатся на небесах, а не на площадке шоу-бизнеса», — заявил Боярский.

Он также добавил, что любые отношения не должны выставляться напоказ, оставаясь интимными. Михаил отметил, что в ином случае такие романы обречены на провал.

Шоу-бизнес
Сергей Жигунов
Михаил Боярский
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