Боярский резко высказался о романе Заворотнюк и Жигунова

Актер рассказал о ревности в этих отношениях

Российский актер Михаил Боярский высказался об отношениях покойной актрисы и Сергея Жигунова в документальном фильме «Памяти Анастасии Заворотнюк».

Певец рассказал, что актер ужасно ревновал артистку и буквально никого к ней не подпускал.

«Эта история не так волшебна. Всем хочется сказки. Нет, это не сказка. Жигунов стал для Насти охранником, но она с этим долго мириться не стала. Они были на виду. Браки вершатся на небесах, а не на площадке шоу-бизнеса», — заявил Боярский.



Он также добавил, что любые отношения не должны выставляться напоказ, оставаясь интимными. Михаил отметил, что в ином случае такие романы обречены на провал.