Стало известно, чем занимается уехавший из России Цекало

Продюсер Бабичев рассказал, чем занимается уехавший из России Цекало
Известный шоумен обосновался в США.
Известный телеведущий и актер Александр Цекало несколько лет назад покинул Россию. Шоумен вместе с молодой избранницей Дариной Эрвин обосновался в США. О жизни артиста за рубежом рассказал продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев.
В эксклюзивной беседе с журналистами издания «Страсти» мужчина заявил, что Александр Цекало теперь занимается в основном организаторской деятельностью. По словам Бабичева, он всегда был больше продюсером, чем творческой единицей.
«Еще со времен кабаре-дуэта „Академия“ с Лолитой. Даже если вспомнить проект „Прожекторперисхилтон“, среди всех четырех ведущих Цекало был объектом для шуток, но тем не менее, он выполнял важную организаторскую, продюсерскую роль», — пояснил Бабичев.
Музыкальный критик также отметил, что, даже будучи за пределами нашей страны, Александр Цекало продолжает работать над российскими проектами. По словам Евгения, они приносят шоумену хороший и стабильный доход.
«Вся творческая биография — по ней явно видно, что ему комфортнее находиться за кулисами, подсчитывая деньги после того, как проект оказался успешным. Это мы видим уже по киноиндустрии, которой он занимается. Например, сериал „Метод“ — он был продан на Netflix. Попробовав это раз очень трудно вернуться в прежнее русло», — подытожил Евгений Бабичев в беседе с журналистами «Страстей».