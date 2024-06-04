Стало известно, чем занимается уехавший из России Цекало

Известный шоумен обосновался в США.

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Известный телеведущий и актер Александр Цекало несколько лет назад покинул Россию. Шоумен вместе с молодой избранницей Дариной Эрвин обосновался в США. О жизни артиста за рубежом рассказал продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев.

В эксклюзивной беседе с журналистами издания «Страсти» мужчина заявил, что Александр Цекало теперь занимается в основном организаторской деятельностью. По словам Бабичева, он всегда был больше продюсером, чем творческой единицей.

«Еще со времен кабаре-дуэта „Академия“ с Лолитой. Даже если вспомнить проект „Прожекторперисхилтон“, среди всех четырех ведущих Цекало был объектом для шуток, но тем не менее, он выполнял важную организаторскую, продюсерскую роль», — пояснил Бабичев.



Музыкальный критик также отметил, что, даже будучи за пределами нашей страны, Александр Цекало продолжает работать над российскими проектами. По словам Евгения, они приносят шоумену хороший и стабильный доход.