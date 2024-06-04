51-летняя модель полностью обнажилась для рекламы кофе

София Вергара, 51-летняя американо-колумбийская актриса, фотомодель и телеведущая рассказала в соцсетях о запуске производства собственной марки кофе под названием ¡DIOS MÍO! COFFEE. Об этом пишет «Московский комсомолец».

На кадрах, опубликованных на ее странице, звезда сериала «Американская семейка» полностью обнаженная лежит на кофейных зернах, прикрыв ими самые интимные участки тела.

Женщина приняла расслабленную позу, ее глаза закрыты. Фотографию сопровождает надпись: «Совсем скоро ты тоже будешь говорить «Dios Mío».

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По данным газеты, название нового продукта происходит от испанской фразы «Dios Mío», которую можно перевести как «Боже мой!». В Латинской Америке его используют, чтобы выразить восторг и другие сильные эмоции.

Подписчики телеведущей оставили под публикацией большое количество восторженных комментариев. В частности, они пожелали всем женщинам так выглядеть после пятидесяти лет.