Актер и режиссер Денис Матросов, с которым артистка Анастасия Заворотнюк училась на одном курсе в Школе-студии МХАТ, опубликовал архивные документы. В своем микроблоге он разместил фотографию с оценками студентов от 1989 года.

На приеме Заворотнюк получила 40 баллов, и ее результат был лучшим среди женщин.

— Волею судеб, у меня оказались уникальные документы приемной комиссии в школу-студию МХАТ от 1989 года. Никто и никогда не видел этих страниц ранее! Настя и при поступлении была лучшей! Светлая память! — написал на своей странице в Instagram* Матросов.



Актриса умерла 30 мая после продолжительной болезни. Простились с Заворотнюк 1 июня в Покровском монастыре в Москве. Петр Чернышев во время похорон не отходил от гроба своей умершей жены. После похорон он поблагодарил всех, кто переживал за его супругу и желал ей здоровья.

Певица и актриса Ольга Орлова сравнила два страшных диагноза артисток Анастасии Заворотнюк и Жанны Фриске. Знаменитость отметила, что в случае Заворотнюк ситуация обстояла более позитивно.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.