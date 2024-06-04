Виторган обвинил Газманова в плагиате «Мумий Тролль»

Актер кино, театра и дубляжа Максим Виторган обвинил музыканта Олега Газманова в плагиате композиции группы «Мумий Тролль». Об этом артист сообщил в своем микроблоге.

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По словам актера, звучание трека Газманова «Русский мир» синонимично песне под названием «Владивосток 2000». При этом, как подчеркнул Виторган, исполнитель получает деньги от государства за свое патриотическое творчество.

— А страну как кормушку воспринимают, конечно, те, которые уехали, ага. А которые остались — они не такие. А логикой мы борщ перемешиваем. Лучше половника, — констатировал артист.



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