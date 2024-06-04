Мария Зайцева пожаловалась на творческую стагнацию

Певица Мария Зайцева объяснила свое авторское затишье периодом творческой стагнации. Об этом она сообщила в интервью изданию Hello!.

Зайцева призналась, что долгое время находилась в тяжелом моральном состоянии. Она отметила, что сильно ругала себя за отсутствие новых песен из-за творческой стагнации. Артистка объяснила, что у нее был страх упущенного времени и выпадения из рабочего процесса. Певица «наказывала» себя и не позволяла себе отдыхать.

«Это не очень здорово. В один момент вместо самобичевания решила себя поддержать, сказала себе, что я молодец, что нужно побыть со своими мыслями. Объяснилась с внутренним я, успокоилась. Когда я сама себя простила, стала больше позволять себе, легче относиться ко многим вещам, то практически сразу пришла муза и открылся творческий поток», — поделилась исполнительница.



Зайцева отметила, что смогла вернуться в творческое русло только весной 2024 года. В будущем она планирует поездку в Исландию, где будет работать над съемками нового клипа.