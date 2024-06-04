Продюсер оценил успешность карьеры внука Пугачевой в США

Внук Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Никита Пресняков на протяжении нескольких лет живет в Соединенных Штатах Америки. Концертный директор и продюсер Сергей Дворцов оценил шансы родственника именитой артистки на успешную карьеру в США.

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Медиаменеджер пояснил, что Никита Пресняков надеялся, что когда-нибудь Пугачева сама переедет в Соединенные Штаты. Поэтому артист полагал, что в новой стране ему поможет влияние звездной бабушки.

— Он надеялся на то, что... все, что он имел в России, у него будет там. Но такого не будет, с уверенностью могу сказать, — подчеркнул Дворцов в комментарии News.ru.



Никита Пресняков больше года назад переехал в США. В начале декабря он рассказал о своей жизни в Штатах, где занимается продюсированием видео.

В публикации в своем микроблоге в начале декабря Пресняков шокировал подписчиков внешним видом. Он отрастил густую бороду, когда ранее на его лице красовалась небольшая щетина.

В сентябре с Пресняковым-младшим произошел курьезный случай. Он перепутал резиновую уточку в костюме Джокера с бомбой, которую кто-то оставил на двери автомобиля.