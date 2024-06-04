Дрейк выпустил ремикс на трек группы Plain White T’s «Hey There Delilah»

Рэпер Дрейк и комик Snowd4y представили пародийный ремикс на песню американского поп-панк-коллектива Plain White T’s «Hey There Delilah» 2006 года.

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Артисты изменили текст грустной композиции, сделав его более шуточным и изменив название на Wah Gwan Delilah.

Поклонники Дрейка в сети заподозрили, что его вокал, измененный автотюном, создан с помощью искусственного интеллекта. Однако музыкант опроверг это в своих соцсетях. Фанаты также обвинили Дриззи в низком качестве песни.

Ранее рэпер сравнялся с The Beatles по времени, проведенному в чарте Billboard 200.