Пригожин высказался о «запрете» песен Пугачевой в России

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о «запрете» песен певицы Аллы Пугачевой в российском теле- и радиоэфире. Об этом пишет портал Teleprogramma.pro.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что негласный «запрет» на песни исполнительницы перестал действовать: старые песни Аллы Пугачевой вновь стали звучать на радиостанциях и телевидении. Он добавил, что творчество советских времен по-прежнему достойно внимания публики.

По мнению Пригожина, властям не следует запрещать те или иные композиции: только публика вправе определять, «с кем из музыкантов им идти по жизни».

Продюсер напомнил, что запреты нередко приводят к прямо противоположному результату, так как «запретный плод сладок».

Пригожин подчеркнул, что Пугачева может жить, где угодно, это ее выбор и ей нести ответственность за него. Вместе с тем, уточнил он, такого калибра артист должен быть с Россией.

Ранее популярный российский певец Стас Михайлов пожелал Пугачевой удачи, здоровья, благополучия. Он отметил, что у него не было никаких «пикировок» с певицей.