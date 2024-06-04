Умер рэпер Брат Маркиз

Американский рэпер, известный как Брат Маркиз (Brother Marquis), найден мертвым в своем доме.

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Маркиз был участником знакового проекта 2 Live Crew из Майами. Коллектив в 1980-1990-х вызывал бурление из-за содержания текстов своих треков, лексика и тематика которых были довольно специфичны.

Об уходе исполнителя коллектив сообщил в соцсети.

Менеджер рэпера факт его смерти подтверждает, но ее причина и обстоятельства пока умалчиваются.

При этом портал TMZ, ссылаясь на источник, отметил, что криминальной составляющей в инциденте, по всей видимости, нет.

Марк Д. Росс (настоящее имя) родился в 1966 году в Рочестере. Подростком с матерью переехал в Лос-Анджелес. Уже к началу 1980-х работал со своим проектом The Cutious Crew.

Квартет 2 Live Crew был создан в 1983-м. Первый альбом - в 1986-м. В 1998-м распались. В 2009-м группу реформировали. Что вскоре переросло в судебные дрязги - из-за прав на песни.

Fresh Kid Ice (Кристофер "Крис" Вон Вонг), сооснователь группы, умер в госпитале в Майами в июле 2017-го от цирроза печени на 54-м году жизни.