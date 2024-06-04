Брэд Питт отреагировал на решение дочери отказаться от его фамилии

О намерении 18-летней дочери Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло сменить фамилию отца стало известно совсем недавно.

Голливудский актер, по информации его инсайдеров, был расстроен, услышав такие новости.

Питт сейчас сожалеет, что потерял связь с детьми, ведь он очень любит всех своих наследников.

Однако, судя по всему, возвращаться в отношения с Джоли звезда не планирует, поскольку сейчас счастлив с новой девушкой, Инес де Рамон.

«Он любит своих наследников и скучает по ним. Это очень грустно», - подтверждает близкий к актеру источник.



Напомним, что 18-летняя Шайло официально отказалась от фамилии своего известного отца.

Этому же примеру по достижению совершеннолетия хочет последовать и их 15-летняя дочь Вивьен.Более того - на афишах нового мюзикла с участием юной актрисы фамилии Питта уже не было.

Поклонники голливудской семьи считают, что всему виной испортившиеся отношения между наследниками и Питтом ввиду их скандально завершившегося брака с Анджелиной Джоли. Экс-супруги развелись много лет назад.

Актриса обвиняла бывшего мужа в рукоприкладстве в отношении себя и детей.