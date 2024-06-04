Певица и актриса Ольга Орлова во время эфира передачи «МАЛАХОВ» сравнила два страшных диагноза артисток Анастасии Заворотнюк и Жанны Фриске. Знаменитость отметила, что в случае Заворотнюк ситуация обстояла более позитивно.

— Тут более выигрышная ситуация. У Жанны место прикрепления этой опухоли очень нехорошее: нельзя было делать операцию категорически. У Насти было две операции, которые позволили продлить ей жизнь, — пояснила Орлова.



Певица добавила, что не общалась с Заворотнюк тесно, однако так всегда была для нее жизнерадостной и яркой артисткой.

Актриса умерла 30 мая после продолжительной болезни. Простились с Заворотнюк 1 июня в Покровском монастыре в Москве. Петр Чернышев во время похорон не отходил от гроба своей умершей жены. После похорон он поблагодарил всех, кто переживал за его супругу и желал ей здоровья.

Пиар-директор Анна Исаева рассказала о последнем публичном выходе Анастасии Заворотнюк, когда она еще не знала о своем страшном диагнозе. В тот день актриса жаловалась на головную боль.